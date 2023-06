Boodschap aan koning: laat ons niet alleen knokken om dingen hier te houden

Hoe is het gesteld met werk en bereikbaarheid? Hoe is de relatie tussen de Drenten en het provinciebestuur? Waar liggen voor de provincie de grootste uitdagingen? En last but not least: Randstad versus de regio. Dat waren in een notendop de onderwerpen waar de koning over sprak met alle veertien fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten.