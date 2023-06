Uitslaande woningbrand in Nieuw-Balinge

In een woning aan De Breistroeken in Nieuw-Balinge is vanmiddag rond 13.00 uur door een nog onbekende oorzaak brand uitgebroken. De brand is uitslaand, waarbij de hele bovenverdieping door de vlammen is getroffen. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe zijn er geen mensen in de woning (meer) aanwezig.