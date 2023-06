Aa en Hunze beboet voor illegaal kappen sparrenbos Nooitgedacht

De gemeente Aa en Hunze krijgt een boete van vierduizend euro voor het kappen van een sparrenbosje in Nooitgedacht.

Medewerkers van de gemeente hebben de bomen omgezaagd zonder daarvan eerst een verplichte melding te maken bij de provincie Drenthe.

Aangifte

De bomen zijn in 2019 gekapt om plaats te maken voor de bouw van woningen in een nieuwbouwwijk.

Frans Mulder, inwoner van Nooitgedacht, deed aangifte van het vellen van de bomen. Hij vermoedde dat de gemeente jarenlang de meldplicht uit de Wet natuurbescherming overtrad.

Mulder stelt dat Aa en Hunze na het kappen van bomen in zijn dorp niet voldoet aan de herplantplicht en dat de gemeente een vergunning had moeten hebben om het sparrenbos te kappen.

Kap had gemeld moeten worden

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft de Nooitgedachter alleen gelijk wat betreft de kap van het sparrenbos in 2019.

Alle eerdere incidenten zijn volgens het OM verjaard, al wil dat niet zeggen dat de gemeente zich in al die gevallen wel aan de wet heeft gehouden.

De gemeente krijgt ook geen boete voor de ontbrekende vergunning, omdat die in dit geval volgens het OM niet nodig was.

'We hebben gewonnen'

Ondanks dat de meeste incidenten uit de aangifte zijn geseponeerd, is Mulder blij met de uitkomst van het onderzoek van het OM.

"We hebben gewonnen. Het OM zegt duidelijk dat je je gewoon aan de regeltjes moet houden, ook als gemeente."

Gemeente bekent schuld

Aa en Hunze erkent dat er in 2019 een fout is gemaakt en gaat de boete betalen. "We hebben destijds een verkeerde vergunning aangevraagd en daarvoor zijn we bestraft", verklaart wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen)

Hoe het kan dat in 2019 geen kapmelding is gedaan bij de provincie, weet de wethouder niet precies. "Maar dit zal niet weer gebeuren", verzekert hij.

Bomen herplanten

Voor iedere gekapte boom moet de gemeente zo'n anderhalve boom terugplanten. In en rondom Nooitgedacht is ongeveer zeven hectare bos gekapt en dus moet daar elf hectare voor terugkomen. Daar heeft de gemeente nog tot 1 mei 2025 de tijd voor.

Wethouder Berghuis geeft aan dat er inmiddels drie hectare bos is teruggeplant, met name in de omgeving van Nooitgedacht.

"We moeten dus nog acht hectare compenseren, dat gaat waarschijnlijk elders, maar wel op één plek gebeuren." Waar dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend. Volgens Berghuis hoeft dat niet per se in Aa en Hunze te zijn.

Geschiedenis van protest

Een actiegroep bestaande uit verschillende inwoners van Nooitgedacht maakte zich tijdens de bouw van de wijk meermalen boos over de in hun ogen buitensporige kap van bomen in de nieuwe wijk.

Voormalig wethouder Henk Heijerman erkende in 2021 al dat er fouten zijn gemaakt bij de bomenkap in Nooitgedacht en beloofde beterschap.