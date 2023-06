Koning in Assen voor een bezoek aan de Provinciale Staten

Koning Willem-Alexander is vandaag in Drenthe. Hij bezocht vanmiddag het provinciehuis in Assen. Om kwart over vier werd hij verwelkomd door commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma. Daarna ging hij in gesprek met de Statenleden over de nieuwe politieke verhoudingen in Drenthe na de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging. Hierbij werd gesproken over de formatie van het nieuw college.