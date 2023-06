Koning in Drenthe voor een bezoek aan Staten en theater over leven Molukkers

Protest

Er was bij het bezoek van Willem-Alexander ook ruimte voor protest. De gezamenlijke RMS-werkgroep (Republik Maluku Selatan) uit Assen en Bovensmilde, gevormd door Molukse inwoners, bood aan de koning een brief aan waarin zij de regering oproept 'grondig en diepgaand' onderzoek te laten uitvoeren naar de periode van de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië die verder strekt dan 27 december 1949, de datum van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De werkgroep is ontevreden over de manier waarop in de jaren vijftig met de Molukse bevolkingsgroep werd omgegaan.

Willem-Alexander nam de brief in ontvangst en zegde toe deze mee te nemen naar Den Haag. "Bij de voorstelling staan we stil bij de geschiedenis van Molukkers in Nederland, maar zo kunnen we ook deze kant van de geschiedenis meenemen", aldus de koning tegen de protestanten. "Ik ben blij dat ik de brief kan aannemen."

Molukse families kwamen net als vele andere families 72 jaar geleden noodgedwongen (op dienstbevel) naar Nederland en woonde onder slechte omstandigheden in een woonoord in afwachting op hun terugkeer. De KNIL'ers werden samen met hun families geplaatst in woonoorden zoals bijvoorbeeld Schattenberg, het voormalig Kamp Westerbork. De omgebouwde barakken waar ze in leefden, waren niet ingericht voor een langdurig verblijf.

Antis Maryanan, een van de acteurs in de voorstelling, zegt dat sommigen hoopten op excuses van de koning voor de 'manier waarop onze ouders hiernaartoe zijn gebracht'. "De militairen hebben geen trouw gezworen aan de regering, maar aan de koning en de driekleur", zegt hij.

De acteur speelde mee in twee scenes van de voorstelling waarnaar de koning keek. Hij vond dat 'heel bijzonder' om te doen. De toneelspelers probeerden de koning kort te betrekken in het stuk. "Onze opdracht was: laat hem genieten als ieder andere toeschouwer. Met dat in ons achterhoofd probeerden we te acteren. Het was prachtig dat hij naar een stelletje amateurs heeft gekeken."