Ringen van vogels in Drenthe: 'We krijgen er een hele hoop voor terug'

Bescherming

"Wil je iets beschermen, dan moet je er alles van weten", zegt Hans Hasper, die de oehoes in Drenthe in kaart brengt. Hij heeft dit voorjaar onder meer in Zuidwest-Drenthe een oehoejong geringd. Dat de vogel stress ervaart tijdens het ringen, daar zijn de vogelonderzoekers zich van bewust. Henk van der Jeugd, hoofd Vogeltrekstation: "Vanwege de stress is het altijd een afweging, maar we krijgen er een hele hoop voor terug. Het zorgt ervoor dat we vogels veel beter kunnen beschermen."

Sinds 1911 wordt er in Nederland geringd. In die periode was er helemaal niets bekend over de vogeltrek, over waar vogels vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. "Door het ringen is in kaart gebracht hoe de tropische en arctische gebieden met elkaar verbonden zijn, wat de patronen en routes zijn. Zo werd bijvoorbeeld ook bekend dat de Waddenzee hierin een cruciale schakel is", aldus Van der Jeugd.

Grauwe klauwier

Nu ligt de focus van de onderzoeken meer op de demografische stand van de vogels. Van der Jeugd noemt een voorbeeld: "Uit grootschalig ringonderzoek blijkt dat de overleving van jongen van de steenuil de afgelopen decennia omlaag is gegaan. Dat geeft aanknopingspunten om gericht verder onderzoek te doen. En om, als het nodig is, de leefgebieden te verbeteren."

Van der Jeugd haalt het succes van de grauwe klauwier aan. "Hij was in heel Nederland in de jaren 80 en 90 vrijwel uitgestorven. Er was nog een enkele populatie: in het Bargerveen. Daar is veel onderzoek naar gedaan, alle vogels zijn geringd. Daaruit bleek dat het vooral met de voedselvoorziening te maken had." Maatregelen werden genomen, het gebied werd natter. "En de grauwe klauwier wist zich eerst in heel Drenthe te verspreiden en stukje bij beetje heeft de grauwe klauwier heel Nederland gekoloniseerd."

Van groot belang in alle onderzoeken zijn de terugmeldingen. "Vind je ooit een vogel met een ringetje: meld het alsjeblieft bij het Vogeltrekstation. Dat kan op allerlei manieren, via de site, door te mailen, te bellen... De terugmeldingen zijn heel belangrijk", aldus Van der Jeugd.

'Verplichting naar de natuur'

Willem van Manen, die de zeearend ringde maar onder andere ook haviken ringt en onderzoekt: "Ik denk dat we een soort verplichting naar de natuur hebben, die we echt aan alle kanten heel erg aan het beïnvloeden zijn." Hij somt op: bestrijdingsmiddelen, CO2, de aanplant van bos en heide. "We drukken zo'n zware stempel op de natuur, dat het heel goed is om te kijken hoe die natuur ervoor staat, om dat bij te houden. Het ringen van vogels is daar gewoon één ding van."