Speerwerper Mart ten Berge op jacht naar Olympisch ticket

Bibberend van de kou komt Mart met z'n vader Geert uit het materiaalhok van atletiekvereniging De Sperwers uit Emmen. Het is de eerste training op Nederlandse bodem voor beide mannen na een trainingsstage in Zuid Afrika waar het soms veertig graden was.

Druk bestaan

Mart, die in oktober vader werd, combineert z'n topsportcarrière met een baan als docent lichamelijke opvoeding en is daarnaast ook beweegcoach. Al met al een druk bestaan. Hij maakt geen onderdeel uit van het Nederlands team en krijgt dus ook geen financiële ondersteuning van het NOC*NSF. Samen met z'n vader Geert lost hij z'n eigen problemen op en stippelt hij z'n eigen route uit. "Voor een topsportstatus moet je minimaal tot de top zestien van de wereld behoren en zover ben ik nog niet", verklaart Ten Berge.

Vader & zoon

Vader Geert is al vijftien jaar de trainer van zijn zoon. "Dat we op dit moment internationale aspiraties hebben, dat had ik nooit kunnen dromen", zegt Ten Berge senior. Hij was zelf vroeger ook een goede speerwerper die aardig z'n mannetje stond op nationale toernooien. Ook z'n andere kinderen Tim en Danien hebben veel talent. TIm is na een knieblessure inmiddels noodgedwongen gestopt. Maar de jongste van de drie, dochter Danien, won ook al eens zilver op het NK en is nog altijd actief.

"Ik heb altijd gezegd: jullie mogen alle sporten doen. Ze hebben ook van alles gedaan; tennis, turnen en volleybal. Maar op hun tiende zeiden ze: pap, we willen op atletiek. En bij alle drie kwam naar voren dat ze op het onderdeel bal werpen, dat doen ze in het begin, heel goed waren. Ik heb ook altijd gezegd dat ze alle onderdelen moeten doen. En ik heb er nooit druk op gezet dat ze zouden gaan speerwerpen", zegt vader Geert.

"Thuis aan de keukentafel is het mijn vader. En als we met speerwerpen te maken hebben is het mijn coach", zegt Mart over de samenwerking. "Die twee houden we goed gescheiden en dat gaat heel goed."

Route naar Tokio

Mart werd Nederlands kampioen in 2016 en afgelopen zomer pakte hij opnieuw de nationale titel. Z'n persoonlijk record staat op 79 meter en 92 centimeter. Het Nederlands record is met 80 meter en 70 centimeter in handen van Thomas van Ophem. Maar Ten Berge heeft grote plannen om dat record aan te vallen. En dat zal ook wel moeten als hij naar de Olympische Spelen van Tokio wil. De Olympische limiet staat op 85 meter. Hij heeft tot 30 juni de tijd. Ook bestaat er nog een andere route naar Tokio. Daarvoor moet inwoner van Exloo na vijf wedstrijden bij de beste 32 van de wereld horen.

"Het is zeker reëel. Ik heb twee jaar geleden die 79.92 gegooid en toen raakte ik in de tweede worp geblesseerd. Vorig jaar herstelde ik daar nog van. Maar dit jaar ben ik weer fit en is het de bedoeling dat het wel gaat lukken", besluit Ten Berge.