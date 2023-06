LTO Noord: 'Piekbelasters kunnen pas afweging maken als alle regelingen bekend zijn'

Sinds vandaag kunnen boeren checken of zij in aanmerking komen voor een piekbelastings-regeling. Dat is een vrijwillige uitkoopregeling voor boeren waarvan relatief veel stikstof neerdaalt in Natura2000 gebieden. Minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur noemde dit eerder een 'woest aantrekkelijke regeling'. Vijf vragen over deze regeling,

Hoe ziet die regeling eruit?

Piekbelasters krijgen 120 procent van de waarde van hun bedrijf. De norm daarvoor is een stikstofneerslag van 2500 mol per jaar op Natura2000 in een straal van 25 kilometer rond het bedrijf. In het algemeen is te zeggen dat als je als boer bij een heel groot natuurgebied zit, je eerder een piekbelaster bent dan als je bij een klein Natura2000 gebied zit. Verder geldt dat als een boer ten zuidwesten van een natuurgebied zit, deze meer kans heeft om te worden aangemerkt als piekbelaster, dan wanneer het bedrijf aan de noordkant of zuidoostkant van een Natura2000 gebied ligt. Dat komt omdat de wind 70 procent van de tijd uit het zuidwesten waait.

De norm is verwerkt in het systeem Aerius en daarin kunnen boeren checken of ze voor de regeling in aanmerking komen. Ze moeten daarvoor invullen hoeveel dieren ze hadden in 2021, hun locatie en het stalsysteem dat ze hebben.

Wat vindt de Drentse afdeling van LTO van de regeling?

"Boeren kunnen meedoen met de piekbelastersregeling, verplaatsen, extensiveren of innoveren. Maar het beroerde is dat alleen de stoppersregeling bekend is en van die andere regelingen is het nog maar afwachten hoe die uitpakken", zegt regiobestuurder Drenthe Arend Steenbergen van LTO Noord.

"Boeren hebben nu daarom nog niet het totale plaatje en kunnen daarom geen goede afweging maken. Wij hebben erop aangedrongen dat de andere regelingen op korte termijn worden uitgewerkt. We zijn nu al een tijd bezig met het stikstofbeleid en het is een understatement om te zeggen dat het niet vlot gaat. Alleen als je ruim boven de zestig bent en je hebt geen opvolgers dan zou het een oplossing kunnen zijn. Wij vinden het wel positief dat de minister heeft aangegeven dat de ruimte die er ontstaat met voorrang zal worden gebruikt voor de PAS-melders."

PAS-melders zijn boeren die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, maar door toedoen van de overheid later ineens wel.

Hoeveel piekbelasters zijn er eigenlijk in de landbouw?

Het RIVM heeft berekend dat het landelijk gaat om 3000; de meeste piekbelasters zitten rond de Veluwe. In Drenthe gaat om 189, dat is 6,3 procent van het totaal. Wie dat zijn weten we niet. De gegevens van de bedrijven zijn afgeschermd.

Hoeveel van die piekbelasters gaan gebruik maken van de regeling?

Naast LTO Noord heeft RTV Drenthe vandaag met drie boeren gesproken. Twee van hen hebben Aerius al gecheckt en weten al dat ze geen piekbelaster zijn. Maar ook al zouden ze dat wel zijn, dan zouden ze nog niet willen stoppen. Want één boer is jong en een andere boer heeft een opvolger.

Een oudere boer die wel wil stoppen komt niet voor de regeling in aanmerking. Minister Christianne van der Wal zegt te verwachten dat een vijfde deel van de boeren die in aanmerking komt voor de piekbelastersregeling, er ook gebruik van gaat maken.

Is er met deze uitkoopregeling nu eindelijk de langverwachte duidelijkheid?

Nee. Alleen piekbelasters die nu al zeker weten dat ze willen stoppen, hebben nu duidelijkheid. Als ze nog twijfelen, moeten ze eerst wachten op de uitwerking van andere regelingen voor innovatie, extensivering (minder koeien op meer land) of verplaatsing. En op 3 juli wordt een algemene uitkoopregeling opengesteld waar naar verwachting 10.000 boeren voor in aanmerking komen. De details daarvan zijn ook nog niet bekend.