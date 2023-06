Emmen benoemt Dick Lukkien tot ereburger

Naamsbekendheid

Dick Lukkien kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Eric van Oosterhout. Volgens hem heeft hij een bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Emmen. "Dick Lukkien heeft in de afgelopen zeven seizoenen met FC Emmen geschiedenis geschreven. Hij wist de club maar liefst twee keer naar de eredivisie te loodsen. Dick is niet alleen een uitstekende trainer, maar ook een toegankelijk, prettig en sociaal mens die er bovendien in slaagde om een warme band op te bouwen met de supporters. In zowel goede als slechtere tijden bewaarde hij het overzicht en de kalmte."