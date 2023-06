Drie families uit Veenhuizen vechten vergunning Pauperparadijs aan

Geen verrassing

De gang naar de rechter van deze drie gezinnen uit Veenhuizen komt trouwens niet als volslagen verrassing voor de gemeente. En ook niet voor de Stichting Pauperparadijs. Er is voor deze nieuwe editie herhaaldelijk een bewonersoverleg geweest, georganiseerd door gemeente. Daar bleek al snel dat de drie gezinnen een eventuele evenementenvergunning zouden aanvechten.

Volgens burgemeester Klaas Smid is er vanuit gemeentezijde alles aan gedaan om aan de bezwaren tegemoet te komen, en de overlast van de 55 voorstellingen zoveel mogelijk te beperken. De doorgaande weg langs de huizen achter het Gevangenismuseum is afgezet met dranghekken, zodat auto's die route niet kunnen nemen. Er staan verkeersbegeleiders in het dorp, die het publiek naar de juiste plek moeten loodsen. Verder is de geluidsinstallatie van de theatervoorstelling zodanig aangepast, dat deze meer op de publieke tribune gericht staat. Ook worden er continu metingen verricht.

'Jammer dat het zo loopt'

Producent Wolter Lommerde van Stichting het Pauperparadijs betreurt het dat het groepje omwonenden opnieuw naar de rechter stapt. Maar grote zorgen, of de voorstellingen straks wel door kunnen, maakt hij zich niet. "Ik vind het wel jammer dat het zo loopt. Er zijn vooraf vele gesprekken geweest met dorpsbewoners over de nieuwe reeks van het Pauperparadijs, en vanaf het eerste begin was duidelijk dat deze drie deze stap gingen zetten."

Volgens Lommerde is Veenhuizen een bijzonder dorp, waar ook plannen zijn voor meer levendigheid, zeker nadat het Werelderfgoed is geworden. Een theaterspektakel als het Pauperparadijs past daar prima bij, vindt hij. Maar dat nu al vaststaat dat de theatervoorstelling ook volgend jaar weer in Veenhuizen staat, dat bestrijdt hij.

In 2024 weer Pauperparadijs?

"Het klopt dat we een evenementenvergunning aangevraagd hebben voor twee jaar, en die ook hebben gekregen. Dat is bewust gebeurd. Zo'n vergunning voor een theaterproductie vergt zoveel administratieve rompslomp, daar ben je bijna een jaar mee bezig. In overleg met de gemeente is daarom de boel gelijk voor twee jaar geregeld."

Maar of het Pauperparadijs in 2024 ook daadwerkelijk voor een vierde keer in Veenhuizen wordt opgevoerd, hangt 'nog van zoveel factoren af', zegt de theaterproducent. "Allereerst moet je weten of er behoefte is voor nog weer een jaar, dus moeten we eerst zien hoe deze kaartverkoop verloopt. Want een gekkenhuis zoals in 2016, met uitverkochte voorstellingen, dat is het dit keer nog niet. Dan volgt er nog een evaluatie met het college van B en W, over hoe alles is verlopen, en vervolgens met het dorp Veenhuizen. Pas daarna nemen we een beslissing."