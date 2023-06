Veiligheidsregio steeds alerter op voorkomen bermbranden: 'Vooral bij de 30-30-30-regel'

Wie in de afgelopen dagen op de weg is geweest, is het misschien al opgevallen. Door het warme weer is het gras in de bermen kurkdroog geworden en niet alleen in bermen, want ook in natuurgebieden slaat het gras geel uit. Tot zover niets bijzonders, totdat het droge gras vlam vat. Want bij droge dagen zoals deze weet de brandweer ook: voor een bermbrand is weinig nodig.

"We zijn dan ook wat voorzichtiger mee geworden", zegt Theo de Jong. De 54-jarige adviseur natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en officier van dienst bij de brandweer let op zulke dagen net even wat meer op situaties in de natuur en langs wegen in onze provincie. "Brandgevaar ligt namelijk altijd op de loer", zegt de inwoner van Meppel. Hij haalt daarbij een voorbeeld aan van een natuurbrand vorig jaar in augustus, ten westen van Londen. "Door extreme droogte liep het daar toen vreselijk uit de hand , terwijl de brandweer handen en voeten tekortkwam omdat de ene na de andere brandmelding binnenkwam."

Nog alerter

Met 'maai-mei-niet'-maand achter de rug is het gras op sommige plekken nog een stuk hoger dan gebruikelijk. Wie zich - vooral rondom natuurgebieden - afvraagt waarom de maaimachine vrij snel in juni alweer uit de schuur wordt gehaald, kan het antwoord dan ook al wel raden: brandgevaar. "We zijn daar sinds vorig jaar nóg alerter op", gaat De Jong verder. "En niet alleen rond natuurgebieden, vooral in het Noorden geldt het ook voor bermen rondom akkers. Zodra we op een bepaalde plek denken dat het nodig is om te maaien, trekken we aan de bel bij onze partners."

Daarmee doelt de brandweerman uiteraard niet op zijn eigen partner, maar op ketenpartners zoals gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat, recreatieondernemers en natuurbeheerders. Al deze partijen zijn ondergebracht in een regionaal veiligheidstoezicht (rvt). "Het is een samenwerkingsverband dat is uniek is in Nederland", weet De Jong. En niet alleen dat, het is ook een erg efficiënte samenwerking. "Als ergens een crisis dreigt, kunnen we in deze groep snel schakelen. En niet alleen als er al een incident is, maar ook daaraan voorafgaand al. Gras maaien dus, maar ook beregenen, grondwaterstanden checken en beregenings- en stookverboden afgeven."