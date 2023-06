Toneelgroep brengt na vijf jaar het Molukse verhaal een stapje verder

"Eigenlijk is het een onverwacht megasucces" vertelt een stralende Miranda Bolhuis. Bolhuis is projectleider van 'East Side Story', het derde deel in de trilogie over de Molukse geschiedenis in Nederland. "Ik had gehoopt dat we ongeveer 3.500 tickets zouden verkopen. Dat zijn er 5.000 geworden. Waanzinnig."

Danseres Nora Rehatta is trots op de afgelopen weken, waarin de theatermakers de kans kregen het Molukse verhaal te delen met een groot publiek. "Zeker weten, vooral bij de Nederlanders. Zoveel reacties en zoveel mensen die zijn geweest. Geweldig gewoon."

East Side Story vertelt het verhaal van Woonoord Schattenberg, in voormalig Kamp Westerbork, en daarna het vertrek van de inwoners naar de Molukse wijken. Al in 2018 kwam het eerste deel op de planken. Opvallend is dat de theaterstukken niet op het podium, maar in de Molukse wijk, op voormalig Kamp Westerbork of bijvoorbeeld op een voetbalveld afspelen.

Ook Bolhuis herkent de interesse bij het publiek. "Mensen die meer willen weten, die door willen kletsen." De theatermaker wijst erop dat het naar voren brengen van de Molukse geschiedenis een belangrijk doel was van de theaterproductie. "Ik ben heel blij dat dat gelukt is. Of laat ik het zo zeggen: dat de volgende stap is gezet. Dat we allemaal eens wat meer leren over deze geschiedenis."

Onder de 5.000 bezoekers was ook Koning Willem-Alexander, die maandagavond meerdere delen van de voorstelling bijwoonde. Nora Rehatta ziet daarin het bewijs dat het verhaal steeds bekender wordt. "Dat is toch wel fijn dat hij komt, want hij weet natuurlijk niks van ons verhaal. Dat weet hij niet eens. Ook de Nederlanders die komen kijken wisten niet dat wij hier hebben gewoond, twintig jaar lang."