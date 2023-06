Verbod op spuiten gewasbeschermingsmiddelen lelieteelt bij Boterveen

Een lelieteler mag geen gewasbeschermingsmiddelen spuiten op zijn lelieveld bij Boterveen. De rechter vindt de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot.

Eind mei spanden negen omwonenden een kort geding aan om het spuiten van lelieteler Joling verder te voorkomen. Ze vrezen voor ernstige neurologische aandoeningen als parkinson of alzheimer als dit zou doorgaan op dezelfde voet. Hoewel de rechter ervan overtuigd is dat de teler er alles aan doet om de schade te beperken, is de kans aanwezig dat de gezondheid wordt aangetast, zo vindt de rechter.

De belangen van de omwonenden wegen zwaarder dan de belangen van de teler in dit geval, waardoor het verbod dat werd gevraagd is toegewezen. Het is onduidelijk wat deze uitspraak betekent voor andere percelen met lelieteelt in de buurt van natuurgebieden in Drenthe.

Wetenschappelijk onderzoek

De velden liggen vlak bij het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het spuiten van de lelievelden is daar inmiddels begonnen. Volgens de wettelijke regels mogen de middelen waarmee wordt gespoten geen schadelijk effect hebben op dier en mens in de omgeving. Op dit moment is het wetenschappelijk onderzoek daarnaar nog in volle gang.

Uit het onderzoek dat voorhanden is, is niet vast te stellen of de beschermingsmiddelen waarmee wordt gespoten op langere termijn nadelige gevolgen hebben. Aangezien in de lelieteelt wekelijks wordt gespoten, vindt de rechter een voortzetting hiervan nu onverantwoord voor de omgeving.