Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Een dagje speuren in de archieven van het Drents Archief, een middag poëzie of vogels tellen bij het Dwingelderveld. Vervelen is dit weekend niet nodig.

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van je eigen familie? In het Drents Archief zijn de hele zaterdag workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Thema dit jaar is arm en rijk. Leer hoe je het verleden van je eigen voorouders kan achterhalen of krijg een inkijkje in de rijke familiegeschiedenis van de familie Van Lier Lels. Afgelopen jaar schonk de familie landgoed Overcingel in Assen aan Het Drentse Landschap, hun familiearchief is de afgelopen maanden geïnventariseerd en in te zien.

Drents Archief, Brink 4 in Assen, zaterdag van 10.30 tot 16.30, meer info op www.drentsarchief.nl/familie

Tuinvogels tellen

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat kan vrijdag, zaterdag en zondag een halfuurtje in je eigen tuin of op het balkon, maar het kan ook bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Gidsen staan daar klaar met verrekijkers en een telescoop om samen met bezoekers de mezen, vinken en roodborstjes in kaart te brengen.

Meer uitleg op de site van de Vogelbescherming.

Nationaal Theaterweekend

Liefhebber van theater? Of altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen? Tijdens het Nationaal Theaterweekend is er van alles te doen in de theaters in Hoogeveen en Emmen. Zaterdagmiddag houdt De Tamboer een Open Dag tussen 13.00 en 16.00 uur, reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn er gratis voorstellingen. Ook het Atlas Theather in Emmen heeft verschillende betaalde en gratis activiteiten.

Meer informatie op www.nationaaltheaterweekend.nl

Poëzie in Emmen

Gemeentedichter Eddie Zinnemers, Bertus Beltman, Eva Broekmann en Berendy Gähler dragen in de Bibliotheek Emmen voor uit eigen werk tijdens een gratis poëziemiddag. De 18-jarige singer-songwriter Lisa Ploeger zorgt voor muzikale aankleding van de middag.

Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101 in Emmen, aanvang 13.30

102.000 namen lezen

Zes dagen en vijf nachten achtereen worden de namen voorgelezen van de 102.000 uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog. Woensdag werd gestart, maandagmiddag worden de laatste namen voorgelezen. De bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz, het symbool van de Holocaust, is maandag 75 jaar geleden.

Via deze livestream kun je het voorlezen van de namen live volgen.