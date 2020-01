'Politierobot geen vaste vervanger voor agent'

De afgelopen maanden is de pratende robot ontwikkeld. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de robot plekken van agenten inneemt. "Het is opgezet zodat we de burger beter en sneller te woord kunnen staan als ze op het bureau komen. Daarnaast kunnen mensen er ook voor kiezen om gewoon naar de balie te komen", legt Naomi Hoekstra uit tijdens de demonstratie van Pepper.

Het is afhankelijk van de situatie of Pepper inzetbaar is. Zo kunnen bezoekers van het bureau vooral voor kleinere zaken aankloppen bij de robot. Vooralsnog kan de machine helpen bij onder andere internetoplichting, fietsendiefstal of gevonden voorwerpen.

Voor hetzelfde geld vinden mensen dit heel vervelend." Naomi Hoekstra, politie Noord-Nederland

Testfase

De politie gaat na deze testdagen op drie verschillende kantoren de resultaten doornemen. Dit wordt onder andere gedaan met resultaten van een enquête die bij gebruikers van Pepper werd afgenomen. "Het kan zijn dat mensen dit vervelend vinden maar er zijn ook bezoekers die deze manier heel prettig vinden", legt Hoekstra uit. Het is nog niet zeker of de robot in de nabije toekomst wordt ingezet in Drenthe.