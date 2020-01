Herdenken: 50 jaar bevrijding in 1995

Het radioprogramma Drenthe Toen herhaalt deze maanden een tiendelige serie uit 1995: 'In het spoor van de bevrijders'. De programmamakers van toen (de in 2019 overleden Egbert van der Veen en zijn gast-historicus Michiel Gerding) staan stil bij de dan vijftigjarige herdenking van de bevrijding. Samen met mensen die uit eerste hand vertellen maar ook met kinderen van getuigen.

Onder anderen de zoon van boer Schutten uit Hooghalen. In 2017 werd deze Drentse boer nog gememoreerd door toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan in diens 4 mei-toespraak. Schutten vond de regeringskoerier Bestebreurtje op zijn land. De koerier was 's nachts uit een Engels vliegtuig gesprongen met een geheime missie, maar hij had bij de landing zijn been gebroken.

Een verslaggever interviewde boer Schutten, jaren later. "Wat ging er door u heen, die vroege morgen, toen u Bestebreurtje in uw weiland zag liggen?" "Ik wou dat-ie daar niet gelegen had," zei de boer, "maar toen hij er lag, lag hij er voor mij."

Het wachtwoord

Het verhaal van boer Schutten en kapitein Bestebreurtje, die in Drenthe contact met de parachutisten moest leggen en in het bos bij Hooghalen terechtkwam, wordt uit de doeken gedaan door de zoon van Schutten: "Op zondagmorgen 8 april kwam onze buurman bij mijn vader, later bleek dat onze buurman hem het wachtwoord vertelde, dat tussen de ondergrondse en de neerkomende parachutisten bestond. Maar er is nog een heel verhaal voordat we zover zijn".

Zondag in Drenthe Toen Dat verhaal horen we zondag in Drenthe Toen in deze herhaling uit 1995. Naast de zoon van boer Schutten, ook de heer Dolfing uit Spier waar net gelande parachutisten op het raam klopten en de zoon van caféhouder Slomp uit Westerbork aan het woord over de heftige beschietingen in dat dorp. En het wachtwoord? Dat was 'Utrecht'. Drenthe Toen wordt uitgezonden op zondagmiddag 26 januari van 15.00-17.00 uur. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist en de podcast.