Groot toernooi naar jubilerende Drentse golfclub: 'Heel bijzonder'

"De vlag hangt hier zeker uit. Dit zijn alle goede amateurs die de stap gemaakt hebben om professional te worden", zegt Niels van de Weerd van De Gelpenberg. Veel professionele golfers zijn ooit gestart op de Pro Golf Tour. "Zij gaan allemaal strijden om richting de Challenge Tour en de European Tour te gaan", weet Van de Weerd.

Voor het eerst in het Noorden

De PGT strijkt van 19 tot 23 augustus neer in de omgeving van Aalden. "Het is heel bijzonder dat dit evenement naar Coevorden komt. Het is voor het eerst dat we zo'n soort evenement naar het Noorden hebben gehaald", vertelt Van de Weerd.

De Drentse golfclub werd afgelopen zomer benaderd door de organisatie van de PGT. "Ze wilden weten of wij open stonden om na te denken om het evenement in huis te halen. Daar hebben we intern veel over gesproken en net na het nieuwe jaar hebben we als club besloten om het te gaan doen", zegt Van de Weerd.

"Naar aanleiding van toernooien die wij in het verleden hebben georganiseerd op onze baan staan we er heel goed op in golfend Nederland en in de Benelux. We hebben een heel uitdagende baan, middenin de natuur", legt Van de Weerd uit. "Verder zijn het onderhoud en de baankwaliteit top. Al die faciliteiten tellen mee."