Nationaal Park Drentsche Aa speelt hoofdrol in nieuwe natuurfilm

In 2004 maakten Henk en Janetta Bos hun eerste natuurfilm Nooit zonder de natuur... die opgenomen werd op het Balloërveld en in 2016 ging hun eerste bioscoopfilm Wildernis in Drenthe in première. ROEG! sprak met Janetta Bos over hun nieuwste film.

Wat is je favoriete scène uit de film?

"Dat is de wespendief, en de bosmier. We hebben daar wel zes of zeven weken aan gewerkt en een jaar later zijn we er ook weer geweest om te filmen. Dat was nog wat. Als je een aantal meter vanaf het mierennest filmt, zit je al onder de mieren. Laat staan wanneer je er bovenop staat voor een close-up. Maar we zijn er gewoon gaan staan. De mieren lopen wel over je heen maar ze lopen ook weer weg. Je moet gewoon rustig blijven en je werk doen."

Waarom drie jaar lang filmen?

"We laten de dieren aan ons wennen. Die tijd nemen we, al moeten we drie weken op één shot wachten. Daarom duurt het maken van een film zo lang."

"Meestal gaan we samen op pad. Zeker in het voorjaar en in de zomer zijn we alle dagen aan het filmen. Tijdens het broedseizoen gebeurt er zoveel tegelijkertijd, dan moeten we keuzes maken. Het volgende jaar gaan we opnieuw."

Hoe is de taakverdeling tussen jullie beiden?

"Sinds 2007 film ik zelf ook mee maar Henk is de hoofdfilmer. 'Zonder Henk geen film' zeg ik altijd. We hebben afspraken gemaakt over de taakverdeling. Als we dieren filmen of bijvoorbeeld bij een nest zitten, dan doet Henk de close-ups en medium-shots en ik neem de medium- en afstandshots voor mijn rekening. We filmen beiden vanuit een andere hoek, dat werkt het beste op de montagetafel.

"In het voorjaar als het broedseizoen begint, heb ik de camera minder vast en ga ik veel op struuntocht op zoek naar nesten. Maar ook als ik aan het filmen ben, kan ik het niet laten om tussendoor rond te kijken terwijl Henk heel geconcentreerd bezig is. "

"Tijdens het veldwerk hebben we eigenlijk nooit ruzie. Dat is zonde van de tijd en bovendien blijft die sfeer om je heen hangen. Je hoeft dan niet eens op pad want je komt niets tegen."

Denk je dat jullie nog eens een natuurfilm buiten Drenthe gaan maken?

"Dat zijn we niet van plan. Wij vinden dat we in de mooiste provincie van Nederland wonen, de natuur is zo veelzijdig. Mensen zeggen wel eens 'nu ben je vast uitgefilmd'. Zij snappen het niet, er valt nog zoveel te ontdekken."

Zijn er al plannen voor een volgend project?

"We denken aan verlaten natuurgebieden in heel Drenthe. Vaak zeggen mensen tegen ons: 'daar is het zo mooi en niemand kent het'. Daar willen we wat mee doen. En dan gaan we weer drie jaar aan de slag. Dat klinkt misschien lang, maar als je terugkijkt gaat het zo snel. Die tijd hebben we ook echt nodig om iets moois te maken."

In de bioscoop

De film =HABITAT= Nationaal Park Drentsche Aa gaat op 29 januari in première. Daarna is de film te zien in bioscopen door het hele land, waaronder in Almere, Breda, Groningen, Hoogeveen, Utrecht en Zoetermeer. Bezoek voor meer informatie de website van Henk en Janetta Bos.