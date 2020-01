Een bijzonder grasland in de Drentsche Aa

"Een dotterbloemhooiland is een grasland. Die graslanden werden door de eeuwen heen door de boeren in Drenthe gebruikt om de koeien te voeden", aldus Everts.

Dotterbloemen onder druk

"We zijn heel veel dotterbloemhooilanden kwijtgeraakt die hier vroeger massaal voorkwamen. Die teruggang heeft te maken met de landbouwkundige ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog. Denk aan ruilverkaveling en ontwatering maar ze staan ook onder druk van waterwinningen in ons land."

Waterwinning

Ook in het Drentsche Aa gebied speelde die waterwinning een rol bij de achteruitgang. Bij Westlaren werd tot een paar jaar geleden nog water gewonnen. Dat is nu gestopt waardoor het kwelwater is teruggekomen. Dankzij dat kwelwater ontwikkelen de dotterbloemhooilanden zich weer.

Verschil met vroeger

Al veertig jaar volgt Henk Everts het Drentsche Aa-gebied. De verschillen met vroeger? "Ga er maar vanuit dat dit toen nog een witbolgrasland was. Op andere plekken hadden we echte boerengraslanden op de veengronden, raaigrasweilanden dus. In tien jaar tijd konden die veranderen in dotterbloemhooilanden, als je maar voor de juiste condities zorgde. Dus water in de sloten en verschralen."

