Moluks protest bij koninklijk bezoek aan Kamp Schattenberg: 'Doe grondig onderzoek'

Met een goed gevoel blikt Otto Tatipikalawan terug op gisteravond. Toen overhandigde een groep Molukkers, verenigd in de RMS-werkgroep Assen en Bovensmilde, bij voormalig Kamp Schattenberg een protestbrief aan koning Willem-Alexander. Daarin roepen ze op tot een "grondig en diepgaand onderzoek" naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

De koning bezocht gemeente Midden-Drenthe om de voorstelling East Side Story, de derde productie van Theater Andere Kant (ADAK) over de Nederlands-Molukse geschiedenis, bij te wonen. Een deel van het kijkspel speelt zich af op woonoord Schattenberg, waar KNIL-militairen en hun gezinnen vanaf 1951 verbleven na hun komst naar Nederland.

Tatipikalawan, die de brief persoonlijk overhandigde aan Willem-Alexander, blikt 'bijzonder tevreden' terug op de dag van gisteren. "Het is belangrijk dat je in de gelegenheid wordt gesteld om het woord tot de koning te richten, maar ik verwacht ook een goede reactie hierop."

Grondig onderzoek ná soevereiniteitsoverdracht

Tientallen Molukkers wachtten Willem-Alexander daar op en overhandigden de protestbrief. Volgens Tatipikalawan van de RMS-werkgroep kwamen Molukkers uit heel Nederland naar Drenthe om hun boodschap over te brengen.

Het onderzoek dat de Molukkers eisen, moet zich vooral richten op de periode na 27 december 1949, de datum waarop Nederland de soevereiniteit overdroeg aan de Verenigde Staten van Indonesië.

De Molukkers hopen dat een dergelijk onderzoek "inzicht geeft in de wijze hoe Nederland is omgegaan met de aanspraken van de Zuid-Molukkers op hun eigen staat. Maar ook hoe Nederland is omgegaan met de Molukse bevolkingsgroep gedurende de periode van het verblijf die volgde."

Rol voor Rutte

Verder ziet Tatipikalawan een belangrijke rol weggelegd voor premier Rutte, die bij machte is het Molukse verzoek in te willigen om een uitvoerig onderzoek te laten doen naar de dekolonisatieperiode van Nederlands-Indië.