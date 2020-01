Lubbers over vertrek Slagveer: Dit konden wij hem niet bieden

Begin december meldde Puskás Akadémia zich al voor Slagveer, die bij Emmen weliswaar over een contract beschikte maar in de winterstop vrij zou zijn om uit te kijken naar een nieuwe club. FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers: "We hebben elkaar min of meer geholpen toen hij in augustus toch met een oplossing kwam zijn toenmalige club Lokeren, maar we hebben wel afgesproken dat hij in de winter de vrijheid had om met andere clubs te kunnen praten."

Met de Hongaarse nummer 4, Puskás Akadémia kwam die club dus en die bood Slagveer een zeer goed contract. "Hij kon daar voor 2,5 jaar tekenen voor een bedrag wat alleen de top 3 van onze spelersgroep verdient en dat ook nog eens voor zo'n contractduur. Die zekerheid geven wij hem gewoon niet."

