Zuidlaren vreest komst tbs'ers: 'Help, dit kunnen jullie niet toelaten!'

Een petitie daartegen is inmiddels ruim twaalfhonderd keer ondertekend. Omwonenden zijn bang dat er zedendelinquenten in het dorp komen wonen. Ze maken zich ernstige zorgen.

"Ik heb zelf twee jonge kinderen. Een van hen zit op basisschool De Tol. Je kunt daar nu zo naar binnen lopen. We hebben al bij de directeur aangegeven dat we om tafel moeten, als de plannen doorgaan", vertelt Marin, die de online petitie is gestart. Marin is niet haar echte naam, de inwoonster van Zuidlaren wil liever anoniem blijven. Het verbaast haar niet dat de petitie in relatief korte tijd al zo vaak is ondertekend.

"Kennissen hebben hun kinderen op een kinderdagverblijf dat grenst aan het Dennenoord-terrein. Die willen hun kinderen daar vanaf halen als alles doorgaat." Sommige mensen zouden zelfs overwegen te verhuizen, zegt Marin.

Forint, de organisatie die de nieuwe woonlocatie opent, wilde eerder deze week nog niet op vragen ingaan over welke patiënten er komen wonen. De zorgorganisatie, onderdeel van GGZ-instelling Lentis, wil eerst een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners afwachten op donderdag 6 februari. Wel staat in elk geval vast dat er veroordeelde tbs'ers naar het dorp komen.

Zedendelinquenten

De inwoners van Zuidlaren lijken vrij zeker te weten dat er ook zedendelinquenten tussen zitten. "Er zijn meerdere bronnen binnen Lentis waar we deze informatie van hebben gekregen. Het is niet gezegd dat het alleen maar om zedendelinquenten gaat. Een gedeelte zal zeden zijn. Maar als je kijkt naar wat voor populatie er anders zou komen, dan is dat minstens zo erg. Het gaat dan bijvoorbeeld om moordenaars", zegt Marin.

De petitie die zij is gestart wordt vooral getekend door inwoners van Zuidlaren, maar ook door bewoners van omliggende dorpen. Zij hebben stuk voor stuk de verhalen over de mogelijke komst van zedendelinquenten meegekregen.

'Help, dit kunnen jullie niet toelaten' "Mijn kind speelt in het bos aangrenzend aan Lentis. Ik laat hier iedere dag de hond uit. Wij zijn nergens over geïnformeerd. Ik voel mijzelf niet veilig en vrees ook voor de veiligheid van mijn kind! Help, dit kunnen jullie niet toelaten. Zeker niet zo dicht op woonwijken", aldus Steffie Bom op de petitiewebsite. Zuidlaarder Henrike van der Veen schrijft bij de online petitie: "Ik vind het absoluut onverantwoord en zeer onwenselijk om zedendelinquenten naast sportvelden, scholen en BSO's onder te brengen! En dat in de genoemde aantallen, onaanvaardbaar midden in een klein dorp als Zuidlaren!" Ook Jos van der Ploeg tekent de petitie. Hij schrijft daarbij: "Omdat ik een dochter van 4 heb en mijn stiefvader in de forensische psychiatrie werkt. Het geeft een hoger risico dan dat Lentis ons voorschotelt." Stephanie Heeres, ook uit Zuidlaren, vreest eveneens voor de komst van zedendelinquenten. "Ik teken omdat ik twee jonge kinderen heb en Zuidlaren graag een veilige plek wil laten zijn om op te groeien. Na mijn idee hebben we al genoeg mensen rondlopen met psychiatrische en andere problematieken. Ik snap dat er voor deze doelgroep plek moet zijn, maar ben ook van mening dat dit ergens anders kan zijn dan ons kleine dorp Zuidlaren."

Ander beveiligingsniveau

Je zou zeggen dat een dorp als Zuidlaren gewend is aan de GGZ-patiënten die er verblijven. In 1895 al opende in het dorp een gesticht van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland.

"Op het terrein zit al een aantal forensische patiënten. Maar die vallen onder een ander beveiligingsniveau. De mensen die er nu komen, krijgen veel vrijheden. Even cru gezegd: ze mogen los lopen door het dorp en dat baart me zorgen. Ondanks dat ook deze mensen kans op re-integratie moeten hebben", zegt initiatiefnemer van de petitie Marin.

Aankloppen bij gemeentelijke politiek

Samen met een aantal dorpsbewoners wil Marin maandag een brief sturen naar de fractievoorzitters in de gemeente Tynaarlo. Ze hopen dat de politiek iets kan doen.

"Dinsdagavond is er een raadsvergadering en we hopen dat raadsleden er dan vragen over gaan stellen. We hebben vandaag contact gehad met de gemeente en ze betwijfelen of dat gaat gebeuren, gezien de bijeenkomst op 6 februari. De gemeente zei verder dat ze 'slechts' zijn ingelicht en dat ze niks kunnen doen. Het is toegestaan in het bestemmingsplan. We willen het nu op de openbare orde en veiligheid gooien en hopen dat de burgemeester iets kan doen."

Wat Marin extra steekt, is dat de informatie over de nieuwe woonlocatie volgens haar zo laat naar buiten komt. Het werd deze week bekend en de bedoeling is dat de locatie in april open gaat. Er zouden dan in eerste instantie negen forensisch psychiatrische patiënten komen. "Afgelopen woensdag is er bij een aantal inwoners een folder toegevoegd bij de Oostermoer (red.: de lokale krant). Maar als je een NEE-NEE-sticker hebt, krijg je die folder niet. Die mensen weten dan officieel van niets af."

'Veiligheid gewaarborgd'

Forint wil in de BW Forint Zuidlaren, zoals de locatie heet, eerst dus negen mensen plaatsen. Uiteindelijk worden dat er misschien veertig. De patiënten gaan er beschermd wonen. De mensen die er komen wonen hebben een psychiatrische stoornis en zijn veroordeeld voor delicten die ze in het verleden hebben gepleegd, zo is te lezen in de informatiefolder over de nieuwe woonlocatie.

Een deel van de patiënten heeft in het verleden een tbs-behandeling opgelegd gekregen. Ze zijn dan al zo'n acht jaar in behandeling geweest. Patiënten die naar de nieuwe locatie in Zuidlaren komen, zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de Van Mesdagkliniek in Groningen.

"In onze nieuwe voorziening worden patiënten met allerlei strafrechtelijke maatregelen, waaronder tbs, geplaatst", laat Forint-directeur Harry Beintema weten op de website van de organisatie. Volgens hem wordt de 'veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk gewaarborgd'.

Volgens Forint moeten patiënten die op de nieuwe locatie in Zuidlaren worden geplaatst aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de situatie van de patiënt stabiel zijn, moet hij goed ingesteld zijn op medicatie en moet hij zich aan gemaakte afspraken kunnen houden. De bewoners worden 24 uur per dag begeleid door vaste ervaren, deskundige medewerkers, schrijft Forint in de informatiefolder. Iedereen heeft een vaste begeleider. Forint zegt verder dat van elke patiënt bekend is welke valkuilen er zijn op gebied van veiligheid. Als een patiënt ongewenst gedrag vertoont, komt er meer toezicht of krijgt hij een intensievere behandeling.

