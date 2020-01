'De perfecte selfie? In elk geval niet zo'n Donald Duck-bekkie'

Nu blijkt dat je profielfoto op sociale media ook iets zegt over jou. Is de foto van veraf genomen? Dan probeer je iets te verbergen. Post je om de haverklap selfies? Dan heb je narcistische trekjes, zegt een psycholoog uit Israël.

Iemand die alles weet van fotograferen is fotograaf Kim Stellingwerf uit Hoogeveen. Wij stelden haar zeven vragen over foto's.

Wat heb je zelf eigenlijk als profielfoto op Facebook?

"Ik wissel nogal eens, dus ik moest het gauw even opzoeken. Ik heb een beetje een dromerige foto. Mijn man heeft hem gemaakt, dus het is geen selfie. Maar ik maak wel regelmatig selfies. Dus wat dat betreft ben ik blijkbaar best narcistisch."

De 'dromerige' profielfoto van Kim Stellingwerf op Facebook (foto: André Post)

Hoe ben je eigenlijk begonnen als fotograaf?

"Het is puur als hobby begonnen. Ik vond het gewoon leuk en deed het voor de ontspanning. In het begin ging ik vooral de natuur in, om landschappen te fotograferen."

Hoe maak je een goed portret?

"Als je bijvoorbeeld een portret buiten wilt maken, moet je ervoor zorgen dat er niets uit iemands hoofd groeit. Ik zie heel vaak foto's voorbijkomen, waarbij er ineens een boom met takken uit iemands haar komt. Als je daar in elk geval op let, ben je al een mooi stukje op weg. En als het echt om de persoon gaat, is het altijd mooi als je de achtergrond wat vaag maakt. Dan komt die persoon mooi naar voren."

Kun je iemands karakter zien in een portret?

"Met een blik kun je natuurlijk veel doen. Maar het is heel moeilijk om aan een foto te kunnen zien of iemand een heel vriendelijk karakter heeft of bijvoorbeeld narcistisch is.

Als je een 'bobo' voor de lens krijgt, fotografeer je die dan statiger?

"Jazeker. Die zijn vaak ook wel als 'bobo' verkleed, dus dan zet ik ze ook wel wat statiger neer, dat klopt."

Heb je nog een ultieme tip voor een selfie?

"Kijk goed naar de schaduwen in je gezicht. Met een boom zie je bijvoorbeeld vaak dat je allemaal schaduwen van takken in je gezicht hebt. Zorg dat het gezicht goed is uitgelicht op de foto. En een beetje blij kijken."

En wat moeten we vooral niet doen?

"Niet zo'n raar tuitlipje. Dat vind ik zo wat. Zo'n Donald Duck-bekkie. Nee, dat kun je beter niet doen."