Schrijver Paul van Hooff: 'Als reïncarnatie bestaat, wil ik terugkeren als MotoGP-coureur'

"Met je eigen fiets over het heilige asfalt, zo snel als je kunt. Je voelt je knee pad over het asfalt glijden, komt aan het eind van de bocht weer overeind en geeft weer gas. Ooit reed ik er het perfecte rondje, 1 minuut 41. De motor pakte goed op, hing precies goed in de bochten en remde perfect. Dat wil je ooit eens meemaken. Je bent onderweg alleen bezig met remmen, schakelen en gasgeven. Het is overleven, bijna verslavend. En dan moet je bedenken dat wij als liefhebbers hard rijden, racen mag je het niet noemen."

Op wereldreis met Guus

De Amsterdammer houdt van motoren. Op Guus, zoals hij zijn oude Moto Guzzi liefkozend noemt, rijdt hij dwars door Noord- en Zuid-Amerika. Onderweg wordt hij vader van een tweeling. Maar zonder geld komt hij in Nederland te zitten, ver bij zijn gezin in Bolivia vandaan. Zijn oplossing? Nog een wereldreis maken, van hier tot Tokio. Opnieuw met Guus. Een van zijn eerste stops is Tavullia, de woonplaats van de familie Rossi.

"Ik wilde eigenlijk Valentino Rossi ontmoeten, een van mijn vijf grote helden. Hij was er niet. Maar ik kon wel zijn vader ontmoeten, Graziano", lacht de Amsterdammer. "Nou ja, Valentino is een soort van Jezus. Dan is het toch nog mooier om zijn vader te ontmoeten, want dat moet dan God zijn. Wat een aardige man is dat. Hij nam alle tijd en heeft op drie plekken zijn handtekening op de motor gezet. Achteraf gezien moest ik gewoon de vader van Valentino ontmoeten."

Het boek dat hij schrijft levert genoeg op om naar zijn gezin terug te keren. Guus blijft in Nederland staan, in een schuur in Nieuwlande. "Na verloop van tijd miste ik het motorrijden zo in Bolivia. Daarom ben ik een roman gaan schrijven over een Nederlandse coureur. Door erover te schrijven, voelde ik me echt betrokken bij de wegracesport."