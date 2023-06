Is het TT-verhaal 'een gulden voor een glas water' echt gebeurd?

Wat zijn dan precies de beginjaren? Zijn dat de jaren 20, 30 of misschien wel 40? Weinig aanknopingspunten om een zoektocht te beginnen. "Ik weet dat het in Hooghalen was, want in die tijd gingen de races daar nog langs."

Het TT-geheugen van Hooghalen

En zeg je Hooghalen en TT, dan kom je al snel uit bij Albert Braam. Braam ademt de geschiedenis van de TT en woont in Hooghalen. Als het verhaal klopt, moet hij het weten. "Ja, ik ken het verhaal, maar of het waar is weet ik niet", laat Braam weten. "Ik was toen nog maar een klein jongetje. Dus heb het niet bewust meegemaakt. Ik weet wel dat het in 1947 was."

Er is een aanknopingspunt: 1947. "Misschien weet Jan Brouwer uit Laaghalerveen het, die is vijf jaar ouder dan ik."

Maar ook Jan Brouwer kent de verhalen alleen van de mensen die het hebben naverteld. "Als je nou vijf jaar eerder deze vraag had gesteld, dan had ik nog wel iemand geweten die in de bocht boer was en ongetwijfeld het verhaal kan vertellen", zegt Brouwer. "Al kan ik het me niet voorstellen. Boeren verdienden genoeg aan het parkeren en kamperen van de bezoekers."

Warmste dagen ooit