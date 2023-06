Inwoners De Wolden kunnen beschadigde groencontainer omruilen

Inwoners in gemeente De Wolden kunnen hun gedeukte of gescheurde groencontainer omruilen voor een ander exemplaar. Dat maakte de gemeente bekend, nadat er veel klachten binnenkwamen over de gft-containers.

Alle groenbakken in de gemeente zijn namelijk vervangen voor nieuwe exemplaren. Inmiddels is duidelijk dat een flink aantal beschadigd is geraakt. Volgens inwoners ontstaan er na het legen van de bak scheuren en deuken. Ondertussen is er contact opgenomen met leverancier Kliko om naar een oplossing te zoeken.

Nog meer klachten

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de bakken te zacht zijn. In combinatie met warm weer ontstaan er dus problemen. De Wolden heeft daarom het advies gegeven aan inwoners om de bak niet te zwaar te belasten of de inhoud aan te stampen.

Dat advies werd gedeeld op de Facebookpagina van de gemeente, maar al snel kwamen er nieuwe klachten binnen. "De bakken deuken ook als ze niet te zwaar belast zijn", schrijft De Wolden. "In het weekeinde zag ik al veel reacties op social media", vult wethouder Egbert van Dijk aan. "En vanochtend telden we in totaal een kleine 300 meldingen en klachten. Daar schrokken we wel even van."

Inmiddels is een aantal exemplaren met problemen naar de fabriek in Duitsland gestuurd. Daar worden ze verder getest. Het bedrijf gaat ook met een auto met camera achter de vuilniswagen aanrijden om te kijken of daar wellicht iets niet goed gaat.

Garantie

De Wolden vindt het opmerkelijk dat de nieuwe containers voor problemen zorgen. "Het bijzondere is dat deze containers bij eerdere leveringen aan andere gemeenten minder klachten opleverden", stelt de gemeente. Er zit garantie op de groenbakken, als blijkt dat het om een productiefout gaat worden ze in ieder geval allemaal omgewisseld.