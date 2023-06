Speciaal Parkinson-diner in Zuidlaren 'Niemand hoeft hier bang te zijn om te morsen'

Wijkrestaurant Zuidend op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren zit vol. Dertig gasten schuiven aan voor het speciale diner. Op het menu: stamppot. "Dat is makkelijk om te eten," legt Overberg uit.

Lotgenoten

"Het is fijn om eens te praten met lotgenoten over wat je meemaakt," vertelt Albertine Don. Sinds 2017 weet ze dat ze Parkinson heeft. "Het begon met vermoeidheid. Ik dacht eerst dat het een burn-out was, maar het bleek Parkinson." Die vermoeidheidsklachten zijn heel herkenbaar voor oud-weerman Klaas Karssen. "Vijftien jaar presenteerde ik het weer op Radio Drenthe. En nu zit ik hier bij het Parkinson diner."

Ook voor Karssen was het een zoektocht om er achter te komen wat er aan de hand was. "De vermoeidheid vind ik het ergste. Het blijkt dat ik nooit meer in mijn diepe slaap terecht kom. Of ik nou vijf of tien uur slaap, het maakt niets uit. Ik word nooit meer uitgerust wakker."