Twee nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Drouwenermond

In Drouwenermond komen nieuwe opvanglocaties voor Oekraïners. Twee woningen aan het Zuiderdiep worden ingericht om binnenkort 22 vluchtelingen te huisvesten. Zij kunnen een jaar verblijven in hun nieuwe onderkomen.

Volgens wethouder Bernard Jansen kiest de gemeente Borger-Odoorn bewust voor kleinere opvanglocaties. "We vinden het belangrijk dat we de opvanglocaties evenredig kunnen spreiden over de kernen in ons gebied. En daarbij geven we de voorkeur aan kleinere locaties, omdat dat goed bij onze gemeente past."