Annen is al tien jaar 'Het Leukste Dorp van Drenthe'

Vandaag precies tien jaar geleden werd Annen uitgeroepen tot Het Leukste Dorp van Drenthe. Dat gebeurde tijdens speciaal georganiseerde verkiezingen, in handen van RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Nu, een decennium later, rijst de vraag: is Annen nog steeds trots op deze titel?

Het dorp kreeg meer dan 9000 stemmen in de Drentse dorpenstrijd. Westerbork werd tweede en Ruinerwold eindigde als derde. In totaal werden 62.000 stemmen uitgebracht.

De prijs voor Annen? Het dorp won plaatsnaamborden met daarop Het Leukste Dorp van Drenthe, een beker en 1000 euro van de provincie. Maar het belangrijkste was natuurlijk: eeuwige roem.

'Emoties kwamen los'

Anneke Greving en Martin Kamping, destijds actief bij Dorpsbelangen Annen, besloten op het laatste moment mee te doen aan de wedstrijd. En dat bleek goed uit te pakken voor de Anneroeltjes. "Het was gewoon geweldig", vertelt een trotse Greving. "Op de avond dat we wonnen, kwamen alle emoties los. We hadden het zó goed gedaan. En dan komt de ontlading van het vele werk dat we hebben gedaan."

De werkgroep die aan de slag ging om stemmen binnen te halen, was erg gebrand op winst, zo vertelt Kamping nu. "We hebben het breed opgepakt. Veel verenigingen in Annen waren erbij betrokken en al snel werd het steeds breder."

Overal haalde het dorp stemmen vandaan. "We stonden in Gieten, in Rolde bij de promotiewedstrijd tegen VKW, zelfs bij de IKEA in Groningen hebben we gestaan om stemmen op te halen."