Atlas Theater gunt mensen kijkje achter de schermen: 'Wat is het groot'

"We zijn regelmatige theaterbezoekers" , vertelt Kirsten de Valk, die met haar man en kleine kinderen over het podium loopt. "We zijn hier stiekem voor onszelf, maar we hebben de toekomstige bezoekers mee", zegt ze met een lach.

'Veel groter'

Bezoekers mogen over het podium lopen, in de orkestbak kijken en kijken waar artiesten normaal gesproken een borreltje drinken. "Het is veel groter dan je van buiten zou denken", zegt De Valk. Ook Wilma Paas is verbaasd over wat ze ziet. "Wat is dat podium enorm groot. Dat had ik me zo niet voorgesteld." Overal in het pand staan medewerkers, die iets vertellen over hun expertise.

De open dag is onderdeel van het Nationale Theaterweekend. Het is de tweede keer dat het Atlas Theater daar aan meedoet. "Het doel is het theater wat dichterbij brengen", vertelt medewerker Mirjam Schuiling. "Hopelijk voedt het de nieuwsgierigheid en enthousiasmeert het om kaartjes te kopen voor de voorstellingen." Los van de open dag worden er voorstellingen opgevoerd waar je goedkoop naartoe kan. Ook De Tamboer in Hoogeveen deed mee aan dit theaterweekend.