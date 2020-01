ACV terug in titelstrijd, Hardijk matchwinner in topper

Door de zege blijft ACV weliswaar derde in de stand, maar is het gat naar de koploper (dat is nu Staphorst) verkleind van vijf naar vier punten.

ACV wachtte een lastige klus in Bunschoten-Spakenburg, want Eemdijk had sinds 14 september niet verloren en was inmiddels al elf duels ongeslagen. Bovendien hadden de groenhemden maar 9 goals geïncasseerd in 15 duels.

Ook vanmiddag leunde de thuisclub, lange tijd met succes, op de hechte en sterke defensie. Voor rust kreeg ACV twee kansen om de groene muur te slechten, maar uit een corner schoot Nande Wielink over en een vrije bal van Matthijs Hardijk belandde op de paal waarna Daniël Schans verzuimde de rebound te benutten.

In de tweede helft gebeurde er heel lang niets. Eemdijk vond het prima en ACV kwam, ondanks veel balbezit, niet tot een kans. Maar uitgerekend op het moment dat de thuisclub dacht toch nog geniepig toe te slaan deed ACV dat. Een vrije bal van Eemdijk werd verdedigd door ACV en naar voren gepeerd door Jim de Leeuw. Hardijk geloofde erin en hoefde in tegenstelling tot de rest van de wedstrijd nu slechts één verdediger af te schudden. Dat lukte en toen Hardijk ook de doelman passeerde was het een koud kunstje voor de topscorer van de Assenaren. De spits, die na dit seizoen ACV verruilt voor Tweede Divisionist HHC Hardenberg, werd met zijn negende treffer van het seizoen uiteindelijk de matchwinner.