Gravende honden richten vaker dijkschades aan, muskusrat houdt zich meer koest

Volgens het waterschap, dat de dijken van pakweg Assen tot aan Deventer beheert, zijn meer muizengangen de oorzaak van het hogere aantal graafschades door honden. De viervoeters ruiken of horen de muizen die zich verschansen in de dijk. Daarop gaan ze graven. "Meer muizen kan dus zorgen voor meer graverij van honden", ziet dijkbeheerder Wijnand Evers.

Muskusrat

In tegenstelling tot de graafgrage honden, hielden muskusratten zich een stuk meer geseisd. Het waterschap telde vorig voorjaar nog op vijftien locaties graafschade door het knaagdier, maar dat aantal is inmiddels gereduceerd tot vijf. Zes jaar geleden waren het er zelfs 390. Graafschade door de bever is op vier locaties gevonden.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het werkgebied van WDODelta gaat het om ruim 1000 kilometer aan dijk. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.