Tynaarlo vindt toekomst 'onzeker' vanwege 'ravijnjaar' 2027

De afgelopen jaren hield Tynaarlo telkens geld over. In 2020 ging dat om iets minder dan 3 miljoen euro, terwijl een jaar later de gemeente onderaan de streep grofweg 4,3 miljoen euro mocht bijschrijven. Ook de komende jaren wordt een positief resultaat van enkele miljoenen verwacht, blijkt uit de meerjarenbegroting.

Het ravijn

Maar Tynaarlo voorziet dat het op de lange termijn allemaal anders kan worden. 'In totaal wordt de gemeente geconfronteerd met een verlaging van de inkomsten van rond 5,5 miljoen' schrijft de gemeente in een persbericht, wijzend op de geldkraan van het Rijk die verder wordt dichtgedraaid. 'Daar bovenop pakt ook de herverdeling van het gemeentefonds nadelig uit voor Tynaarlo (vooralsnog 1,5 miljoen).'

In gemeentekringen wordt 2027 hierom ook wel 'het ravijnjaar' genoemd. Een manier om de verminderde rijksinkomsten te compenseren is een lastenverzwaring voor de inwoner. De gemeente staat hier nog niet om te springen. "We hebben als gemeente nog tijd om fundamentele keuzes te maken. Anderzijds is het zo dat structurele verplichtingen die we in 2024 en 2025 aangaan, ook vanaf 2026 gedekt moeten kunnen worden", zegt wethouder Hans de Graaf van financiën.