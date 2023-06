Bouw van school in Nieuwveense Landen valt 7 miljoen euro duurder uit, mogelijk tweede school nodig

De bouw van de school in de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel valt ruim 7 miljoen euro duurder uit dan verwacht. In plaats van de geschatte 5,3 miljoen euro, gaat het nu om zo'n 12,7 miljoen euro. Tegelijk is de animo voor de school zo groot, dat het mogelijk niet bij één school blijft.

"Het zit hem echt alleen in de bouwkosten", verklaart wethouder Jeannet Bos de verhoging van de kosten. Waar het een paar jaar geleden om ongeveer 2.200 euro per vierkante meter gaat, zijn de kosten nu gestegen naar zo'n 4.200 euro per vierkante meter. Angst dat de kosten nog verder gaan oplopen, heeft ze niet. "De bouw gaat binnenkort van start."

Zo'n zes jaar geleden was er nog sprake dat er geen school gaat komen in de wijk. Dat veranderde al snel in de komst van een tijdelijke school en is uiteindelijk veranderd in de komst van een permanente school.

Extra school

Maar of het daar bij blijft? Het zouden er ook zomaar twee kunnen worden. De animo voor de school blijkt meer te zijn dan verwacht. De school die binnenkort gebouwd gaat worden, biedt ruimte aan 500 leerlingen, inclusief kinderopvang. Dat komt ook door de woningbouw. Het gaat sneller dan verwacht, wat ertoe leidt leidt dat het aantal leerlingen behoorlijk groeit.