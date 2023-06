Aa en Hunze houdt bijna 7 miljoen euro over

Opvanglocatie Papenvoort

Wethouder Kiena ten Brink is blij met de zwarte cijfers, maar weigert zich rijk te rekenen. "Alle gemeenten hebben te maken met grote financiële uitdagingen in de nabije toekomst." Daarmee doelt de wethouder op het feit dat het Rijk de geldkraan verder dichtdraait. In gemeentekringen wordt daarom gesproken over 'het ravijn' vanaf 2026. "Dit resultaat geeft ons wel een buffer en dat is natuurlijk altijd een mooie opsteker", aldus Ten Brink.