Noordscheschut wint en blijft mee doen om bovenste plaatsen

Noordscheschut kreeg het niet in de schoot geworpen. Volgens Noordscheschut-trainer Marc van Meel had de tegenstander het betere van het spel. "Ik vond Leeuwarder Zwaluwen in de eerste helft de betere van de twee. Ze hebben voorin veel individuele kwaliteit. We kwamen een paar keer goed weg met name dankzij het goede keeperswerk van Wiebe Zinger. Na rust hebben we wat aanpassingen gedaan en kon ik iets rustiger op de bank zitten.''

De stugge verdediging en de effectiviteit van de Schutters gaven uiteindelijk de doorslag in de tweede helft. "We hebben denk ik drie kansen gehad waarvan er twee ingingen. Na de 1-0 voorsprong voelde ik dat we het over de streep gingen trekken. We zijn de minst gepasseerde ploeg van de competitie.''

Eerst definitief veilig spelen

Bovenin staat het allemaal erg dicht bij elkaar in de 1e klasse E. Maar liefst zes teams staan binnen vijf punten van koploper Oranje Nassau. De voorsprong op Noordscheschut bedraagt 1 punt. Toch wil Van Meel niet te ver vooruit kijken. "Ik denk niet dat wij een serieuze titelkandidaat zijn. Daar zijn we kwalitatief en in de breedte niet goed genoeg voor. Al zit het wel in de aard van de Schutters om zo lang mogelijk vol te houden. We speelden vandaag zonder Nick Koster en onze aanvoerder Dennis Hooijer viel uit met een hamstringblessure. Dan is het mooi dat we ook zonder die twee weten te winnen. We bekijken het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd en willen zo snel mogelijk naar 33 punten. Dan ben je definitief veilig. Er komt een moment dat we de lat hoger gaan leggen en dan zien we wel waar het schip strandt."

In de volgende competitieronde neemt Noordscheschut het in eigen huis op tegen Balk.