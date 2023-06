Boek over 100 jaar TT in de maak: 'Toegang tot archieven waar niet eerder uit is gepubliceerd'

Omdat het boek nog in de opstartfase zit, kan IJszenga nog niet zeggen welke foto's er precies in zullen komen. Maar een grote herhaalshow van bekende plaatjes wordt het in ieder geval niet. "Er is namelijk best veel materiaal dat nog nooit vertoond is", blikt hij mysterieus vooruit. "We zijn nog een team aan het samenstellen dat de iconische verhalen boven water moet krijgen. Maar we krijgen in ieder geval ook toegang tot archieven, waar nog niet eerder uit is gepubliceerd."