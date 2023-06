De N34 tussen Borger en Exloo is tijdelijk afgesloten voor verkeer na een eenzijdig ongeluk. Een pick-up truck belandde naast de weg en in de berm.

De bestuurder raakte hierbij gewond, hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer zaagt takken weg om de auto te kunnen bergen.

Hoe het ongeluk kon gebeurden is niet bekend. Ook is niet bekend hoe lang de weg dicht is door de werkzaamheden.