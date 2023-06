Overlast en afval 't Nije Hemelriek verrast Staatsbosbeheer

Volgens Veldhoen wordt elke warme avond feestgevierd, vooral door jongeren. Dat gaat gepaard met drank, barbecues en open vuur. "Open vuur is überhaupt verboden, net als barbecues, vanwege de bossen die hier omheen liggen. Als nu ook maar een beetje bos vlam vat is de kans groot dat het heel hard gaat."

Drankflessen

De feestjes gaan ook gepaard met afval. Verspreid over het strand liggen drankflessen en zakjes van snacks. Vooral het eiland in het midden van het zwemgedeelte is bezaaid met verpakkingen. De vroege bezoekers die met hun gezin komen zwemmen zijn unaniem in hun oordeel.