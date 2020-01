Mondharmonica leer je binnen twee uur spelen

"Het gaat wel om de beginselen", zegt De Vries glimlachend. Jaren trad hij zelf op tijdens de Asser Bluesdagen. Dit weekend staat hij in het publiek, maar mag hij wel een groepje liefhebbers de fijne kneepjes van het mondharmonica vak leren.

Nooit vals

"Het heeft zo ontzettend veel mogelijkheden als je er eenmaal op gaat spelen", legt De Vries uit. "Dat vind ik gewoon hartstikke leuk."

Hij speelt al een groot deel van zijn leven op de harmonica en de basis is volgens hem eenvoudig. "Iedereen die een liedje kan neuriën en iedereen die kan fluiten, kan het leren. Sterker nog: mensen die zeggen dat ze geen ritmegevoel hebben, kunnen ermee oefenen." Het mooie is, vertelt De Vries, dat een mondharmonica nooit vals is. De tien gaatjes van de standaard bluesharp zijn allemaal zuivere akkoorden. Daar komt bij dat je voor twee tientjes al een hele goede harmonica hebt.

Geen bluesinstrument

Er zitten veel bluesliefhebbers op de tribune te luisteren en te blazen. Toch is de harmonica geen bluesinstrument vertelt De Vries. "Hij is begonnen als een liedjesinstrument." Het van oorsprong Chinese instrument was in Europa populair vanwege de prijs en het gemak. "Op gegeven moment ontdekte iemand, vanwege die rare toonsoorten, als je op 'in' begint, past dat heel mooi bij blues."

De Vries doelt op het rauwe geluid wat de harmonica maakt als je inzuigt in plaats van uitblaast. Als snel was het blaasinstrumentje niet meer weg te denken in de blueswereld.

Dit weekend spelen er ongetwijfeld mondharmonicaspelers in het centrum van Assen tijdens de bluesdagen. Of de deelnemers van de cursus direct dat na kunnen spelen is onwaarschijnlijk. Maar het begin is er.