Minder bijtincidenten door politiehonden anders te trainen

Rebel, een driejarige Mechelse herder, is de eerste politiehond in Noord-Nederland die 'positief' is opgeleid. Daardoor is 'ie een stuk socialer. Maar vergis je niet, als het nodig is zal Robble z'n tanden in je zetten.

Rebel en zijn begeleider Albert de Vries zijn nu zo'n drie jaar een team. "Hij kwam bij ons gezin toen hij zes weken oud was. Sinds kort is Rebel gecertificeerd als politiehond. De eerste die positief gecertificeerd is", vertelt De Vries. "Dat heb ik gedaan door te trainen, hier op het trainingsveld bij de TT-baan in Assen, maar ook thuis."

"Deze instructeur is er in geslaagd om er een zoekhond, die kan bijten, van te maken. En niet een bijthond die kan zoeken, zoals het vroeger was", vertelt Ronald Verheggen. Hij is landelijk domeinhouder politiehonden. "Ik zie zelf ook het verschil. Waar je eerder met een grote boog om een agent met hond heen liep, kun je hem nu bijna aaien." Al is dat niet de bedoeling. "Nee, de politiehond is socialer geworden maar absoluut niet sociaal. Als het nodig is, grijpt 'ie in."

Minder bijtincidenten

De politie heeft zo'n 400 agenten die met een hond werken. In 2019 waren er 360 bijtgevallen met politiehonden. Dat is, door deze andere manier van werken, inmiddels gehalveerd. De belangrijkste reden dat er minder bijtincidenten zijn, is omdat de politiehond niet meer losloopt, maar aan de lijn blijft. "Bij een melding van een inbreker in een bedrijfspand lieten we de hond altijd los door het pand lopen om de inbreker te zoeken. En als hij 'm dan gevonden had dan beet de hond de inbreker vaak. Dat is nou zo'n bijtincident die we niet meer willen", legt Verheggen uit.

De agent gaat nu met de hond aan de lijn het pand door om de inbreker op te sporen. "Maar als iemand vuurwapengevaarlijk is, of een serieverkrachter is die er vandoor wil gaan, dan zal de geleider hem er zeker achter aan sturen."

Meer honden volgen

Inmiddels worden meer politiehonden op deze manier opgeleid. Ook de honden die op de oude manier zijn getraind, gaan mee in de verandering, weet hondengeleider Simke Nettinga. "We veranderen echt het gedrag van de hondengeleider en dan gaat de hond vanzelf mee. We zorgen er voor dat de hond vóór ons wil werken in plaats van dat hij voor ons moet werken."