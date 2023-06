Annerveenschekanaal dreigt wéér laatste buslijn kwijt te raken, zorgen bij gemeente

Het college van burgemeester en wethouders in Aa en Hunze is bezorgd over het verdwijnen van meerdere buslijnen in de gemeente. Er zijn met name zorgen over de bereikbaarheid van het gebied rondom Annerveenschekanaal.

Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan het OV Bureau Groningen Drenthe, dat verantwoordelijk is voor de dienstregeling.

Vanwege bezuinigingen stelt het OV-bureau voor om drie buslijnen die door de gemeente rijden in 2024 op te heffen. Mocht dat gebeuren, dan komt volgens Aa en Hunze de bereikbaarheid van verschillende dorpen in de gemeente onder druk te staan.

Annerveenschekanaal weer het bokje

Opnieuw trekt de gemeente ten strijde voor het behoud van de bus door Annerveenschekanaal. Aa en Hunze maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van dat dorp.

Het OV-bureau wil helemaal af van buslijn 107, die tussen Stadskanaal en de Zernike-campus in Groningen rijdt. Dat is de enige reguliere bus die nog door Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal rijdt.

Wanneer lijn 107 verdwijnt, zullen inwoners voor een rechtstreekse busrit naar Groningen moeten opstappen in Kiel-Windeweer (+5 kilometer) of Annen (+7 kilometer). Om in Stadskanaal te komen, zullen ze dan de bus moeten pakken in Bareveld. Een directe verbinding met Assen hebben de dorpen al jaren niet meer.

Déjà-vu

Daarnaast wil het OV-bureau lijn 77 tussen Gieten en Bareveld mogelijk schrappen vanwege het lage aantal reizigers. Daarmee wordt het voor inwoners van het gebied rondom Annerveenschekanaal lastiger om met het openbaar vervoer in Gieten of Assen te komen. Het OV-bureau raadt busreizigers aan om voortaan de fiets te pakken naar Gieten.

Voor inwoners van Annerveenschekanaal zal het voelen als een déjà vu: in 2019 schrapte het OV-bureau al bushaltes in het dorp. Na tussenkomst van de gemeente werd toen in Bareveld (+4 kilometer) een tijdelijke bushalte voor de snelbus richting Gieten ingesteld. Inmiddels stopt lijn 310 er definitief, al gaat de bus op werkdagen wel minder vaak rijden tussen Assen en Gieten.

Aparte financiering

Aa en Hunze wijst daarnaast nog op het mogelijke verdwijnen van buslijn 59, tussen Exloo en Gieten. Het opheffen van die lijn zou het met name voor inwoners van Gasselte en Ees voor extra reistijd zorgen.