DOS'46 nu zelf in buzzer naast Blauw Wit

DOS'46 heeft weer niet weten te winnen van Blauw Wit. Scoorde in Amsterdam de thuisclub in de buzzer. Dit keer deed DOS'46 hetzelfde. In de slotseconde scoorde Harjan Visscher de 20-20.

Door het gelijkspel loopt DOS weer een punt achterstand op in de strijd om de vierde plek. De achterstand op KZ bedraagt nu twee punten.

Slechte eerste helft

DOS'46, dat zonder Jelmer Jonker en Leander Zwolle aantrad, had het lastig in de eerste helft. Het schotpercentage was laag en alleen Harjan Visscher behaalde een acceptabel niveau. De international scoorde vier van de zeven treffers die de thuisploeg in de eerste helft maakte. Veel ballen rolden uit de korf, maar DOS leed ook veel onnodig balverlies. De gasten uit Amsterdam scoorden voor rust 10 keer, zodat halverwege de Nijeveners tegen drie punten achterstand aankeek.

Weer de zoemer

Ook in de tweede helft speelde de thuisploeg wisselvallig. Steeds als DOS weer terug leek te komen, liepen de gasten weer uit. In de slotfase kwam DOS'46 toch nog terug. Nadat Blauw Wit, met nog tien seconden te spelen, de doelpoging zag mislukken, pakte DOS de kans. Harjan Visscher, topscorer met zeven treffers, gooide zijn laatste treffer in de slotseconde, zodat de thuisploeg toch nog een punt over houdt aan de ontmoeting met Blauw Wit.