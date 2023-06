Omwonende lelieteelt: 'Je wordt pas gehoord als het vonnis er is en dat is jammer'

Sinds 2018 woont Jonna Vernes met haar gezin in Boterveen. Door een buurman in de straat werd ontdekt dat op het perceel naast de woningen in het dorp lelies zouden worden verbouwd. Nadat toenadering met de lelieboer niet werkte en de provincie volgens haar niet wilde handhaven besloten de negen omwonenden naar de rechter te stappen.

Iedere keer als de lelieboer met zijn spuitwagen over de bollenvelden reed, besloot Vernes haar kinderen naar binnen te halen. Hetzelfde deed ze met haar dieren op het land. De laatste weken was dit twee keer per week. "Dan zaten we te wachten tot het spuiten voorbij was, met daarna nog een paar uur speling", zegt ze.

Vrijheid

Door de juridische achtergrond van Vernes zag zij een kans bij de rechter. "Ik kijk met een juridische blik. Je kunt best hinder ondervinden, bijvoorbeeld van blaffende honden of kleine kinderen. Maar wanneer gaat dit te ver?"

De rechter besloot gisteren dat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn. Daarom mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen gespoten worden op het veld bij Boterveen. De negen omwonenden werden dus in een kort geding in het gelijk gesteld. Gevierd werd de uitspraak niet. "Maar hebben elkaar wel gefeliciteerd. Dat je dit met het recht moet oplossen, is heel triest. Je wordt pas gehoord als het vonnis er is en dat is heel jammer."

Reacties

Meten=Weten en Milieudefensie Westerveld denken dat de uitspraak ook gevolgen kan hebben voor andere situaties waar omwonenden dicht bij een bollenveld wonen. "Dat komt door het gevoel dat we hiervoor niet serieus genomen werden", vertelt Alok van Loon van Meten=Weten. Die organisatie zet zich al jaren in tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. "We krijgen veel telefoontjes, iedereen wil weten wat we hiermee kunnen. Het is ontzettend dapper dat de bewoners in Boterveen dit gedaan hebben en is van grote betekenis."

Henk Baptist van Milieudefensie vermoedt dat de uitspraak een precedent schept voor vergelijkbare zaken. "Ik verwacht dat meer mensen zich gaan beroepen op een rechter. Grenzen in het gebruik zullen duidelijker moeten worden aangegeven."