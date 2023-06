Begrip en zorgen over komst en begeleiding statushouders in Norg

Omwonenden van de boerderij aan de Zandvoort in Norg, waar deze zomer zeven jonge statushouders moeten komen, zijn niet op voorhand tegen hun komst. Wél leven er zorgen over begeleiding van de jongeren.

Dat bleek vanavond op een informatieavond in multifunctioneel centrum De Brinkhof. Zo'n 40 omwonenden stelden vragen aan de gemeente Noordenveld, Pit-hulpverlening en Stichting Nidos. Laatstgenoemde stichting vraagt voogdij aan voor minderjarige asielzoekers die naar Nederland komen. Pit-hulpverlening is gespecialiseerd in begeleid wonen voor jongeren in een kleine woonvorm.

Bereikbaarheidsdienst

De komst van de zeven jonge statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), gaat gepaard met 90 begeleide uren per week. Die uren zijn voornamelijk overdag. Enkele buurtbewoners zien het liefst dat er in de beginperiode 24 uur per dag begeleiding aanwezig is, maar dat is volgens Pit, Nidos en de gemeente Noordenveld niet haalbaar.