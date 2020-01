Heren Sudosa eenvoudig langs Bovo in aanloop naar Drentse topper

Sudosa-Desto kende weinig moeite met De Hofnar-Boso. In de 1e divisie A versloegen de Assenaren Boso met 4-0. Alle vier de sets werden ruim gewonnen. Door de winst komt Sudosa-Desto op 52 punten en gaat het in de volgende speelronde als koploper op bezoek bij Olhaco uit Hoogeveen.

"Het is een leuke competitie" begint Sudosa-Desto trainer Erik Noordijk zijn verhaal over de wedstrijd. "Tegen niemand hebben we het makkelijk, maar vandaag speelden we erg gefocust. We gaven veel servedruk waardoor zij fouten maakten in de passing. Het kwaliteitsverschil was vrij groot waardoor we variërend konden spelen. Dit vergt concentratie, maar we konden het uit blijven voeren tot het eind aan toe."

Drents onderonsje

In de volgende speelronde gaat Sudosa-Desto op bezoek bij Olhaco uit Hoogeveen. De Hoogeveners staan derde en hebben volgens Noordijk iets goed te maken: "Bij ons gingen ze er hard af. Ze hebben echter een goede ploeg met een paar ervaren spelers. Het zal een mooie wedstrijd worden."

Olhaco wint ook

Olhaco leeft met een goed gevoel toe naar de wedstrijd tegen Sudosa. De club uit Hoogeveen won met 1-3 op bezoek bij Sovoco. De derde set was de enige set die Olhaco af moest staan. Hier was wel even voor nodig want Olhaco gaf de set niet cadeau: 32-30.