Shell kan fluiten naar provinciale subsidie waterstoffabriek Emmen

Shell krijgt helemaal geen geld meer van de provincie voor de bouw van een waterstoffabriek in Emmen. Oorspronkelijk was er 1,6 miljoen van de provincie beschikbaar. Daar werd al eens een miljoen vanaf gehaald en nu heeft het provinciebestuur besloten ook de overgebleven zes ton niet aan Shell te geven.

Shell heeft niet geleverd

In 2021 had de waterstoffabriek er al moeten staan op het terrein van de voormalige gasontzwavelingsfabriek GZI van de NAM. Maar het lukte Shell niet om een fabriek te bouwen die vooral waterstof ging produceren voor de commerciële markt. Groene waterstof produceren kost in feite meer dan het opbrengt en daarom legt de schone energiebron het nog steeds af tegen fossiele brandstoffen als olie en gas. "Shell heeft gewoon niet geleverd", is de conclusie van Stelpstra.