Dames Sudosa pakken belangrijke punten in degradatiestrijd

Het zat eens mee voor de dames van Sudosa-Desto. Het spel van de Assenaren in de topdivisie was vaak goed maar de punten bleven vaak uit. Tegen Orion vielen de sets wel de kant op van Sudosa-desto: 3-1.

Het was een kwestie van tijd dat het een keer de goede kant op zou vallen voor Sudosa-Desto. Meerdere wedstrijden lieten de dames goed spel zien maar wonnen ze niet, tot frustratie van Sudosa-trainer Mark Afman: "Volgens mij verloren we dit seizoen 13 sets met slechts twee punten verschil. Als het vandaag dan wel goed valt dan is het genieten geblazen. We hadden een goede gameplan en de meiden voerden het goed uit."

Degradatiestrijd

De punten zijn meer dan welkom in de strijd tegen degradatie. Vanaf de tiende plaats ben je 'veilig'. "Het is dringen geblazen bij de onderste plaatsen. Onze concurrent onder ons (Huizen) wint ook vandaag. Volgende week moeten we tegen US dat één plaats onder ons staat. Dat zijn belangrijke wedstrijden. We krijgen Dros-Alterno nog thuis, daarin moeten we de punten pakken. Als we zo blijven spelen weet ik zeker dat het goed komt."