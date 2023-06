Bij een zorgboerderij in het Overijsselse Holthone, dat grenst aan Coevorden, zijn twee mensen gewond geraakt na een steekincident. Één slachtoffer is er slecht aan toe. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder een traumahelikopter.

Wat er precies is gebeurd in de zorgboerderij is niet bekend. De politie doet onderzoek, en heeft één verdachte gearresteerd.