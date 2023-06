Hof van start met hoger beroep zwembadmoordzaak

De veroordeelde schoonfamilie van de vermoorde Jan Elzinga en hun 58-jarige wapenleverancier Johan L. uit Kampen staan vandaag voor het gerechtshof in Leeuwarden. De vier kregen vlak voor Kerst, door de rechtbank in Groningen, twintig jaar cel opgelegd. De Kampenaar moet zeven jaar zitten. Allen gingen hiertegen in hoger beroep.

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het betreft een regiezitting, waarop onderzoekswensen, zoals het horen van getuigen, kunnen worden ingediend.

Elzinga werd in juli 2012 doodgeschoten voor de poort van het zwembad in Marum. Volgens de rechtbank in Groningen werd de moord van elf jaar geleden gepland door de toenmalige vriendin Monique H. (43), haar broer Marcel H. (41) en hun moeder Coby van der L. (62). Johan L. had destijds geen belangstelling om de moord uit te voeren. Hij wilde wel een wapen leveren.

Direct na de moord opgepakt

Via L. kwam zijn plaatsgenoot Willem P. in beeld. P. en zijn kennis Pascal E. uit Zwolle voerden uiteindelijk het moordplan uit. De Zwollenaar haalde de trekker over, op initiatief van P. Beiden werden vrijwel direct na de moord opgepakt. De Zwollenaar bekende volledig, P. hield zijn mond. De schutter kreeg een celstraf van vijftien jaar opgelegd. Zijn opdrachtgever twintig jaar cel.

Nieuwe verklaringen

In 2019 deed P. alsnog, in ruil voor strafvermindering, een boekje open. Op basis van zijn nieuwe verklaringen hield de politie in juli 2021 de schoonfamilie en de Kampenaar aan. Monique woonde inmiddels in Hollandscheveld, haar broer in Nieuw-Roden en hun moeder in Roden. Allen ontkennen tot op de dag van vandaag. Alleen L. erkende het wapen te hebben geleverd, maar niet om de moord te laten plegen zei hij tegen de rechter.

Een schokkende zaak

De rechtbank in Groningen sprak van een kille liquidatie op klaarlichte dag in Marum. Het plan van de familie heeft ertoe geleid dat Elzinga om het leven werd gebracht, zei de rechter in december. Een schokkende zaak die groot en onherstelbaar leed heeft aangebracht. Hoewel er door getuigen twijfelachtige verklaringen zijn afgelegd en de kroongetuige Willem P. zijn verklaringen ondersteunde met vervalste sms-berichten, was er volgens de rechtbank voldoende bewijsmateriaal over om de vier te veroordelen.

Meineed